В Крыму усилят работу по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма. В своем Telegram-канале он сообщил, что поручил усилить работу всех ведомств по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе.

«Работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, при необходимости увеличена группировка сил и средств. Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что достичь желаемого результата получится за счет четко поставленной задачи перед всеми, кто задействован в ликвидации последствий разлива мазута. Он отметил, что за распространением нефтепродуктов также следует следить с воздуха, этот вид мониторинга уже показал свою эффективность.

Аксенов поручил не упускать из вида работу с труднодоступными участками, такими как камни, скалы и волнорезы. Администрации муниципальных образований будут максимально быстро реагировать на сигналы от граждан. Для сбора мазута в Крыму закупят специальные бочки, куда можно будет собирать нефтепродукты в том числе ручным способом.

Правительству Крыма также предстоит расширить зону, где волонтеры будут оказывать помощь пострадавшим от разлива мазута животным, так как ресурсы сафари-парка «Тайган» ограничены.

«Благодарю министерство транспорта РФ, другие федеральные ведомства, все службы, волонтеров за четкую, слаженную работу и неравнодушие. Работа по ликвидации последствий ЧП будет продолжена, ситуацию держу на постоянном контроле», — добавил Аксенов.

Начиная с 21 декабря 2024 года до 8 января 2025 года специалисты различных служб и волонтеры очистили 84 километра прибрежной зоны, удалив в общей сложности 265 тонн загрязненного грунта.