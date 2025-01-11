В Крыму происходит массированная DDoS-атака на операторов связи

В Республике Крым происходит массированная DDoS-атака на крупных операторов мобильной и фиксированной связи, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Специалисты проводят необходимые мероприятия. Им удается успешно отбивать атаки хакеров.

В ведомстве предупредили, что некоторые сервисы могут работать с перебоями из-за хакерской атаки. В том числе они могут быть временно недоступны.

Ранее в Германии специалисты начали выяснять причины технического сбоя в IT-инфраструктуре BKA (Федерального ведомства по уголовным делам). При этом уже заявляют, что он не имеет ничего общего с хакерской атакой.