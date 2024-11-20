В Крыму отловили более 58 тыс бродячих животных с 2017 года

Председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов рассказал, что в Крыму с 2017 года специалисты отловили более 58 тысяч бродячих животных, сообщает «Крым 24» .

«Статистика показывает, что с 2017 года нами было отловлено 58 578 животных», — отметил Иванов.

Он добавил, что ежегодно в приютах оказываются около 200-240 пойманных агрессивных животных для пожизненного содержания.

Иванов пояснил, что это те животные, которые проявляют необоснованную агрессию, их необходимо изолировать от общества. Всего в Крыму имеется 8 приютов: 2 из них — государственные и 6 — частные. Сотрудники частных приютов занимаются социализацией животных, часть из них удается пристроить к людям, заключил он.

Между тем ветеринарный врач рассказала, почему животные предпочитают корм с интенсивным запахом. Это связано с тем, что обоняние у собак и кошек развито намного лучше, чем у людей, однако их вкусовые рецепторы, напротив, сильно слабее человеческих. Поэтому питомцы при выборе пищи, прежде всего, ориентируются на запах.