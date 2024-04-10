В «Крокусе» опровергли снос стихийного мемориала в память о жертвах теракта

Даже через 20 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле» жители продолжают посещать стихийный мемориал возле концертного зала, чтобы выразить свои соболезнования, положить цветы и почтить память погибших, сообщает пресс-служба «Крокус Груп».

Все, кто желает выразить свою скорбь, могут свободно посетить мемориал в любое удобное время. Мемориал регулярно убирается, но он по-прежнему остается открытым.

В среду почтили память жертв трагедии и сотрудники компании Crocus Group, они принесли цветы.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны свыше 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.