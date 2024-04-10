Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал

Ранее неравнодушные люди принесли цветы и зажгли свечи в память о погибших. На девятый день после трагедии были установлены фигуры журавлей в знак уважения к памяти жертв. Теперь их убрали.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны свыше 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.