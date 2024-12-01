В Кремле высказались о словах Меркель об опоздании Путина из-за любимого пива
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утверждение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что российский президент Владимир Путин якобы опоздал на саммит G8 из-за любимого немецкого пива.
Ранее экс-канцлер ФРГ в своих мемуарах рассказала, как Путин пришел на встречу «Большой восьмерки» в 2007 году с опозданием на 45 минут. При этом российский лидер заявил, что причиной опоздания стало его любимое немецкое пиво Radeberger, которым он якобы наслаждался в номере отеля.
«На полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент. Это напряженная работа», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что иногда на подобных мероприятиях происходит смещение одних контактов другими, однако это не является проявлением силы со стороны России.