В Кремле высказались о словах Меркель об опоздании Путина из-за любимого пива

Ранее экс-канцлер ФРГ в своих мемуарах рассказала, как Путин пришел на встречу «Большой восьмерки» в 2007 году с опозданием на 45 минут. При этом российский лидер заявил, что причиной опоздания стало его любимое немецкое пиво Radeberger, которым он якобы наслаждался в номере отеля.

«На полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент. Это напряженная работа», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что иногда на подобных мероприятиях происходит смещение одних контактов другими, однако это не является проявлением силы со стороны России.