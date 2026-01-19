В Красноярском крае двое мужчин переночевали в палатке в минус 43

Двое сибиряков провели эксперимент и переночевали в палатках на Торгашинском хребте в Красноярском крае при температуре минус 43 градуса, сообщает РИА Новости .

Таких погодных условий они ждали два года. Целью эксперимента была подготовка к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах.

«Наша задача подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо», — рассказал Сергей.

Он отметил, что такой опыт нужен ему как инструктору и гиду, который водит людей по маршрутам по всей стране. Кроме того, по его словам, это важно для обеспечения безопасности туристов в турах.

