В Красногорске в 2026 году отремонтируют более 13 км дорог и модернизируют теплосети

Глава Красногорска Дмитрий Волков принял участие в совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева, где обсудили модернизацию системы теплоснабжения и обновление дорожной инфраструктуры в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с участием главы Красногорска Дмитрия Волкова. Основными темами стали модернизация системы теплоснабжения и обновление дорожной инфраструктуры.

Воробьев отметил, что в 2026 году важно не только проводить работы на объектах, но и информировать жителей о пользе и сроках завершения мероприятий. В Красногорске в прошлом году реализовали более 30 проектов по модернизации теплоснабжения, включая реконструкцию четырех котельных, строительство новой котельной, прокладку трех участков магистральной теплосети и обновление более 950 метров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Особое внимание уделили ремонту дорог, особенно в сельской местности. Перевод грунтовых дорог в более качественное покрытие остается приоритетом. В 2026 году в Красногорске планируют отремонтировать более 13 километров автодорог муниципальной и региональной сети.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.