В Красногорске стартовал проект психологической поддержки женщин

Проект «Точка опоры» для женщин, испытывающих стресс и тревогу, начал работу в Красногорске. В рамках инициативы участницы смогут бесплатно получить помощь специалистов и пройти курс из восьми встреч, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жительницы Красногорска, которые сталкиваются с психологическим дискомфортом, могут присоединиться к проекту «Точка опоры». Программа включает восемь встреч, направленных на преодоление стресса, тревоги, усталости и неуверенности без применения лекарств.

В рамках курса участницы будут встречаться два раза в неделю, слушать лекции и выполнять домашние задания. Проект состоит из трех модулей: работа с телом, эмоциями, мышлением и привычками.

Первая встреча пройдет 27 ноября в 19:00 в пресс-центре стадиона «Зоркий» по адресу: Красногорск, Пионерская, 31.

Записаться на участие и узнать подробности можно по телефону: +7 (926) 309-69-03, а также через сообщения в Телеграм, Ватсап и Max.

