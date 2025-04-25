В Красногорске состоится праздничная программа «В бой идут одни старики!»

9 мая в 13:00 в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоится мероприятие, организованное Красногорской общественной организацией «Герои неба». Праздничная программа «В бой идут одни старики!» в Красногорске, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии гости усадьбы смогут увидеть экспозицию, посвящённую советским лётчикам Великой Отечественной войны. Они познакомятся с находками поисковых экспедиций отряда «Герои Неба» АВИАПОИСК. Всех гостей угостят горячим чаем из настоящего русского жарового самовара 1940 года выпуска.

Также для гостей предусмотрена фотоссесия, а для детей проведут мастер-класс по изготовлению летающей модели советского истребителя Ла-5. (По предварительной записи: +7 495 369-23-46

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.