В Красногорске провели вторую православную гостиную для семей участников СВО

«Женское движение Единой России» провело в Красногорске вторую встречу с женами, мамами и сестрами бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В Никольском соборе в Павшинской пойме на богослужение собрались более 30 участниц со всего региона. Первое аналогичное мероприятие прошло в мае в Богоявленском соборе в Ногинске, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Встреча началась с молебна о здравии защитников отечества. Богослужение совершили руководитель юридической службы Московской митрополии, священник Василий Лосев и Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Андрей Коробков.

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, концепция организации и проведения православных гостиных возникла после подписания соглашения о сотрудничестве с епархиями московской митрополии русской православной церкви.

«Нашим женщинам в такое трудное время очень нужна не только правовая помощь, но и духовная, молитвенная поддержка. Именно поэтому наши „Православные гостиные“ начинаются с молебна о здравии и с панихиды о наших воинах. Совместная трапеза располагает к душевной беседе, женщины делятся своими историями, переживаниями, рассказывают о наболевшем, а мы понимаем, чем помочь каждой из них. Как отметил сегодня отец Василий, мы стремимся согреть сердце каждой женщины, ожидающей возвращения с войны кого-то из своих родных. Может быть, поэтому наши встречи получаются такими теплыми и искренними», — поделилась Мишонова.

Также Ксения Мишонова сообщила, что «Православные гостиные» планируется проводить ежемесячно в разных округах Московской области. В июле такая встреча состоится в Истре.

«Мне, как священнослужителю хотелось самому понять, что такое специальная военная операция. Для этого я сам выезжал на линию фронта, общался там с нашими братьями, которые духовно поддерживают наших военных. По возвращению возникла мысль, а что мы, что я могу сделать для людей, которых СВО коснулась напрямую. Так появилась идея организовать цикл мероприятий по поддержке женщин, ждущих домой своих мужей и сыновей. По итогам двух уже прошедших встреч могу сказать, что духовная поддержка для них крайне востребована. На наших гостиных присутствуют общественники, депутаты — то есть те, кто может оказать семьям, что называется предметную, в том числе бытовую помощь и поддержку», — заявил благочинный церквей Орехово-Зуевского округа, протоиерей Андрей Коробков.

Председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Московской области, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова отметила, что во время встреч на семейных православных гостиных есть не только духовная поддержка, но еще и практические предложения и помощь для родных участников СВО.

«В настоящее время семьи бойцов, которые находятся на передовой, нуждаются в поддержке больше всего. Все депутаты Мособлдумы активно оказывают помощь в своих муниципалитетах. Например, в Рузе расположен санаторий „Русь“ с богатой историей, который принимает на лечение не только военнослужащих, но и их семьи. Там работают опытные специалисты, и родственники военнослужащих могут провести две недели абсолютно бесплатно. В центре трудятся уникальные врачи-реабилитологи и протезисты. Я восхищена и благодарна главному врачу Церену Церенову, который сейчас помогает нашим воинам и их семьям. За два года мы отправили туда более 50 семей, и получаем от них благодарные отзывы», — рассказала Сердюкова.

Встреча прошла в уютной обстановке за трапезой, где женщины, чьи близкие являются участниками спецоперации, обсудили свои истории, переживания и трудности в повседневной жизни.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Руководитель комитета семей воинов отечества города Красногорск Люция Ронда сказала, что на таких встречах поступает много предложений по оказанию помощи семьям бойцов СВО, которые принимаются в разработку.

«Женщины, которые присутствуют здесь сегодня, объединены общими целями — любовью к своей Родине и заботе о детях. Мы всегда готовы оказать поддержку — как моральную, так и практическую. На таких встречах, в доброжелательной обстановке, мы готовы выслушать предложения и мнения, и принять их к размышлению. Мы приглашаем всех, кто оказался в трудной ситуации, присоединиться к нашим встречам», — резюмировала Люция Ронда.

В организации мероприятия приняли участие руководитель юридической службы Московской митрополии, священник Василий Лосев, Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Андрей Коробков, Благочинный церквей Красногорского округа протоиерей Владимир Шафоростов, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, а также Комитет семей воинов Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.