В Красногорске провели мастер-класс в честь Дня космонавтики

В честь Дня космонавтики в Красногорске состоялся увлекательный мастер-класс для детей. Мероприятие организовали волонтеры проекта «Доброе дело» совместно со сторонниками «Единой России» и партийцами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Ребята с большим интересом готовились к созданию космических игрушек. Они забивали гвозди и мастерили ракеты, которые станут не только ярким элементом декора, но и символом освоения космоса. Такие поделки впишутся в любой интерьер и создадут уют в доме.

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Богдан Андриянов рассказал, что для них важно помнить историю своей страны и передавать её молодому поколению.

«Ребята готовили дощечки для своих поделок. Они забивали гвозди и делали ракеты, которые впишутся в любой интерьер и создадут уют в доме. Для нас важно помнить историю своей страны и передавать её нашему молодому поколению», — поделился Богдан Андриянов.

В процессе мастер-класса ребятам также рассказали о Дне космонавтики и о первом полёте человека в космос. Это помогло им лучше понять значимость этого события для страны и всего мира.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Такие инициативы способствуют сохранению и передаче исторической памяти, а также воспитанию патриотизма и интереса к истории у молодого поколения.

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