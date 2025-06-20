В Красногорске прошел прием граждан по вопросам соцподдержки

Прием граждан по вопросам социальной поддержки в красногорской Общественной приемной партии «Единая Россия» провел депутат Москоблдумы Роман Володин. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В приемную обратились жители городского округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они пришли с просьбой о материальной помощи.

«Все обращения взяты в работу. В ближайшее время соответствующие ходатайства будут направлены в окружное управление социальной защиты населения», — отметил Роман Володин.

В приеме также принял участие руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

В ходе встречи народные избранники приняли заявления у четырех красногорцев.

Общественная приемная в Красногорске находится по адресу: улица Лесная, д. 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.