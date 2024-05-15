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В Красногорске проходят общественные обсуждения в изменении генплана

В Красногорске проходят общественные обсуждения, цель которых — получить предложения и замечания в части проекта внесения изменений в генеральный план по территории в северной части города, передает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии принимают участие местные жители, включая инициативные группы, а также представители администрации округа.

Как рассказал заместитель Главы городского округа Красногорск Илья Борщев, реализация проекта предусматривает развитие территории с учетом всех особенностей природного ландшафта.

«Предполагается, что немногим более половины территории займет жилая застройка. На остальной части планируется размещение детского сада, школы, поликлиники, спортивной инфраструктуры. Кроме того, в жилой застройке разместят пункт полиции, отделение связи и МФЦ. Природная зона также получит развитие в виде благоустроенной набережной, зоны отдыха, горнолыжного комплекса, трассы для соутюбинга. Летом трасса также будет использоваться, но уже под маутинбайк, тюбинг или родельбан», — рассказал Илья Борщев.

Жители активно обсуждают представленный проект, высказывают разные мнения, вносят предложения, замечания и инициативы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.