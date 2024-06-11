В Красногорске поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

«Для меня огромная честь лично поздравить нашего дорого ветерана и иметь возможность с ним пообщаться. В первую очередь пожелал, конечно, крепкого здоровья», — прокомментировал Богдан Андриянов.

На фронт Николай Кузьмич попал в 1942 году. Сначала в Арзамасское училище, где получил специальность водителя, после во Вторую Гвардейскую минометную дивизию под Сталинградом. Воевал на Первом Прибалтийском фронте, Втором Прибалтийском фронте, Первом Белорусском фронте, Втором Белорусском фронте в составе 34-й Пушечно-артиллерийской дивизии. Победу встретил в Берлине. До 1947 года служил в Германии. После войны всю жизнь работал водителем.

Николай Воротилов награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.