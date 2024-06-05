В Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве между вузами России и Китая
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве с Хубэйским университетом искусств и наук. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В ходе мероприятия проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Андрей Марголин отметил стратегическое значение международного сотрудничества для наших вузов, а президент Хубэйского университета искусств и наук Чжан Яньдуо выразил надежду на перспективное взаимодействие в различных отраслях.
В рамках соглашения предполагаются следующие направления сотрудничества:
- академические обмены;
- разработка программ обмена опытом для административных сотрудников по экономическим и управленческим дисциплинам;
- осуществление совместных исследований и публикаций по экономике и менеджменту;
- организация и проведение совместных образовательных, научных, культурных мероприятий;
- участие в подготовке и подаче заявок для получения финансовой поддержки от государственных органов, юридических лиц, международных организаций в обеих странах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.
«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.