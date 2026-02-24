В Красногорске Подмосковья открыли экспозицию о героях-летчиках

Новая экспозиция, посвященная летчикам — Героям России, открылась 23 февраля в музее авиации «Герои неба» в Красногорске. Выставку приурочили ко Дню защитника Отечества и посвятили погибшим участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей общественного проекта поискового отряда «Герои Неба!» расположен в образовательном центре «Лидер». Экспозиция рассказывает о воздушных подвигах советских летчиков, военных инженерах и авиаконструкторах, создававших боевые самолеты.

Руководитель музея, председатель МООО «Герои неба» Андрей Кушнир отметил, что новая выставка посвящена летчикам — Героям России.

«Сегодня открываем новую выставочную экспозицию, посвященную летчикам — героям России. Генерал-майор Канамат Хусеевич Боташев, подполковник Александр Сергеевич Антонов и майор Михаил Владимирович Абраменко погибли в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач. На их счету огромное количество успешных вылетов», — рассказал Кушнир.

Инициаторами создания экспозиции выступили Андрей Кушнир и председатель красногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Борис Будник.

В торжественной церемонии приняли участие школьники, юнармейцы, жители округа и участники боевых действий. Среди почетных гостей были депутат Государственной думы Алла Полякова, первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина и ветераны СВО.

«Важно помнить о подвиге соотечественников, передавать историю о них из поколения в поколение и говорить спасибо тем, кто оберегает наш покой. В преддверии Дня защитника Отечества особенно хочется сказать теплые слова всем, кто сегодня стоит на страже рубежей, и вспомнить тех, кто не вернулся с поля боя», — отметила Полякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.