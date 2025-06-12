В Красногорске отпраздновали День России

В честь Дня России глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков вручил благодарственные письма от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, знаки «За заслуги перед городским округом Красногорск» 1, 2 и 3 степени, а также почетные грамоты. Среди награжденных люди, чья деятельность стала ярким свидетельством высокого служения Отчизне, специалисты, внесшие неоценимый вклад в развитие страны и округа, а также участники специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я хочу вас поблагодарить, наших Героев за то, что они являются олицетворением нашей страны. Они — патриоты, те, кто являетесь примером того, как можно, нужно любить нашу страну. Искренне поздравляю всех с Днем России! Пока мы вместе, пока каждый из нас объединен великим прошлым и созидает в настоящем ради будущего. Эта страна, этот флаг будут всегда олицетворять могущество и непобедимый характер нашего народа. Здоровья и благополучия вам всем и конечно же скорейшей, долгожданной Победы. Я уверен, мы, как и наших предков встретим достойно, со слезами на глазах с Победой наших ребят. " — сказал Дмитрий Владимирович.

Также по традиции глава муниципалитета вручили паспорта гражданина Российской Федерации юным красногорцам, которым исполнилось 14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.