В Красногорске отметили День студента в Доме культуры «Салют»

В городском округе Красногорск 21 января прошло праздничное мероприятие ко Дню студента, в котором приняли участие активные и талантливые молодые люди, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник состоялся в Доме культуры «Салют» и собрал множество студентов. Для участников организовали настольные игры, что создало дружескую атмосферу и позволило молодым людям пообщаться и весело провести время.

В рамках мероприятия состоялось награждение студентов Красногорского колледжа Самсона Жембровского и Ильи Мазуркевича. Им вручили благодарственные письма за активное участие в жизни округа и развитие молодежного движения. Организаторы отметили, что их вклад в общественную жизнь не остался незамеченным.

Праздничную программу дополнили творческие номера и выступления. Организаторы выразили благодарность участникам за проявленный интерес и получили положительные отзывы о проведенном празднике.

Мероприятие стало не только поводом отметить День студента, но и поддержкой молодежного движения, а также укреплением связей между учебными заведениями и обществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.