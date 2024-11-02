В Красногорске начался капитальный ремонт гимназии № 5

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В городском округе Красногорск начинается капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Гимназии № 5, которая расположена по адресу: г. Красногорск, микрорайон Райцентр, улица Циолковского, дом 1а, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках государственной инициативы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» будет выполнен ряд работ.

На данный момент подрядчик уже прибыл на место, необходимая для проведения работ техника также своевременно завезена.

В ходе капитального ремонта будет обновлен фасад, заменены окна, двери и инженерные коммуникации детского сада. Более того, планируется благоустройство прилегающей территории и заказ новой, удобной и безопасной для детей и сотрудников, мебели.

Завершить капитальный ремонт здания дошкольного учреждения общей площадью 1714,4 кв. м планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.