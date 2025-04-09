В Красногорске будет обустроено 24 «народные» тропы в этом году

В городском округе Красногорск по поручению главы Дмитрия Владимировича Волкова профильные службы приступили к созданию комфортных пешеходных дорожек. Работы будут проводиться на основании пожеланий жителей и мониторинга популярных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перечень адресов, где обустроят народные тропы:

ТО Красногорск: г. Красногорск, военный городок Павшино, д. 2;

г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18/2;

г. Красногорск, ул. Красная горка, от Знаменского Храма до КВК «Усадьба Знаменское — Губайлово»;

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22, вблизи пешеходного перехода;

г. Красногорск, от Оптического проезда в направлении Уваровского пер. г. Москвы (участок 1);

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, корп. 3;

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 5а, от пешеходного перехода к д. 5а;

г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 27;

ТО Павшинская пойма, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 26;

ТО Павшинская пойма, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 5, к детской площадке.ТО Нахабино:

п. Нахабино, ул. Королева, д. 13, парк «Дружба» (участок 1);

п. Нахабино, ул. Королева, д. 13, парк «Дружба» (участок 2);

п. Нахабино, ул. Институтская, за д. 9;

п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15;

п. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 8, подход к МБОУ «Лицей № 1 п. Нахабино»;

п. Нахабино, ул. Школьная, д. 10, подход к стадиону МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» (участок 1);

п. Нахабино, ул. Школьная, д. 10, подход к стадиону МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» (участок 2).ТО Отрадненское;

д. Путилково, ул. Новотушинская (вдоль школы «Мозаика»).ТО Ильинское

д. Поздняково, от автобусной остановки к жилым домам;

пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК «Поздняково» и ул Центральная (участок № 1);

пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК «Поздняково» и ул. Центральная (участок № 2);

пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК «Поздняково» и ул. Центральная (участок № 3);

пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК «Поздняково» и ул. Центральная (участок № 4).

Работы стартовали 1 апреля. Планируемая дата завершения работ — третий квартал 2025 года.

В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по Губернаторской программе «Пешком» было обустроено 8 участков пешеходных маршрутов. Они соединили важные объекты социальной инфраструктуры города, такие как школы, детские сады, поликлиники, остановки общественного транспорта и детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.