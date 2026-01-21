В Красногорске 23 января пройдет вечер памяти защитников Ленинграда

Мероприятие начнется в 18:00 и будет посвящено 900 дням блокады Ленинграда. В программе — лекция-беседа «900 дней мужества», где участники смогут узнать о трагедии блокады, испытаниях жителей города и «Дороге жизни». Документальные кадры напомнят о героизме и цене свободы.

Юные артисты из театральной студии «Родничок» представят литературную композицию, основанную на стихах о чести, подвиге и мире. Организаторы отмечают, что вечер позволит передать память о событиях будущим поколениям и отдать дань уважения героям.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.