В Красногорске 22 февраля пройдет областная Масленица в городских парках

Жителей и гостей Красногорска приглашают 22 февраля на празднование Масленицы в парках округа. Гостей ждут народные гуляния, мастер-классы, концерты и тематические ярмарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Празднование Масленицы в Красногорске состоится 22 февраля сразу на нескольких площадках. В этот день парки округа присоединятся к общеобластному мероприятию «Солнечная Масленица».

На набережной реки Синички с 13:00 до 16:00 пройдут ярмарка «Мастерица-Масленица», тематические фотозоны, чайные станции, масленичные аттракционы и интерактивные программы. Гостей ждут концерт фольклорного коллектива «Солнцедар», спектакль театра ростовых кукол «Софит» и проводы зимы.

В городском парке с 13:00 до 16:00 организуют ярмарку, мастер-классы, концертные программы, огненное шоу и церемонию награждения участников творческих конкурсов. Для детей и взрослых подготовлены масленичные мастерские и интерактивные игры.

В детском городке «Сказочный» с 12:00 до 15:00 пройдут ярмарка, мастер-классы, концертные программы, фотосессии с ростовыми куклами и тематические арт-зоны.

В ПКиО «Ивановские пруды» с 12:00 до 15:00 состоятся народные гуляния, мастер-классы, дегустация блинов, концертные выступления и специальные программы для детей с ОВЗ. Также гостей ждут конкурсные игры, фотозоны и масленичные аттракционы.

Вход на все мероприятия свободный. Организаторы приглашают жителей и гостей округа принять участие в праздничных гуляниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.