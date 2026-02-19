сегодня в 13:34

В Красногорске 18 рабочих чистят снег в микрорайоне Столичный

Коммунальные службы с раннего утра 19 февраля убирают последствия сильного снегопада в микрорайоне Столичный в Красногорске. На улицу Вилора Трифонова вышли 18 рабочих и несколько единиц спецтехники. Работы начались в пять утра и продолжаются по мере выпадения осадков.

Уборка ведется по адресу: улица Вилора Трифонова, дом 3. Во дворах задействованы два трактора с отвалами и щетками, мини-тракторы «Ант» с ковшами и щетками, а также роторные установки для отбрасывания снега.

Мастер участка Игорь Булах сообщил, что в первую очередь коммунальщики расчищают входные группы жилых домов, подходы к школам и детским садам, остановкам общественного транспорта и другим местам массового пребывания людей.

«Работы начали в пять утра и будем продолжать в зависимости от того, сколько продлится снегопад», — пояснил Булах.

Он добавил, что при необходимости организуют ночную смену. Для сотрудников предусмотрят горячее питание, чтобы они могли согреться и продолжить расчистку дворов и тротуаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.