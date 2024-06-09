В Краснодаре женщина изводит соседей нелегальным приютом для 50 кошек в квартире

Жители краснодарского многоквартирного дома страдают из-за женщины, поселившей в квартиру 50 кошек, которых она редко навещает и не убирает за ними отходы жизнедеятельности, сообщает Telegram-канал SHOT .

Зоозащитники с трудом попали в квартиру к кошкам и сняли происходящее внутри на видео. На кадрах видно, как в жилье десятки истощенных кошек ходят практически друг по другу в небольшой кухне. Среди животных есть также молодые особи и котята.

По словам волонтеров, в квартире стоит непередаваемый и невыносимый запах от кошачьих отходов жизнедеятельности. Соседи нелегального приюта для кошек уже неоднократно жаловались в различные инстанции и просили предпринять меры, но пока безуспешно.

Собственница квартиры проживает по другому адресу. Она редко приходит в жилье, чтобы покормить животных.

Ранее москвичи пожаловались на соседа, который запер в квартире около 20 кошек. До их жилья стали доноситься крики животных и зловонье.