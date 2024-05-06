Московский адепт «кошачьего бога» устроил квартирный «концлагерь» с 20 узниками

В Москве люди пожаловались на соседа, который запер в квартире 20 кошек

В Москве жители дома на Алтуфьевском шоссе пожаловались на соседа, который запер в своем жилище около 20 кошек-бобтейлов. По словам очевидцев, питомцы болеют и целыми днями сидят без еды и воды, сообщает Life.ru .

Соседи добавили, что хозяин квартиры появляется у себя дома лишь один-два раза в неделю. Кроме того, местный житель утверждает, что с ним контактирует «кошачий бог», и отказывается расставаться со своими бобтейлами.

Соседи обеспокоены происходящим — до их квартир уже начали доходить неприятные запахи и кошачьи вои. По словам местных жителей, пушистых необходимо спасать — они больны и живут в ужасных условиях, и хозяин о них не заботится.