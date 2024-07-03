В Краснодаре мальчик справил нужду на кнопки в лифте, из-за чего застрял в нем
В Краснодаре лифт застрял после того, как мальчик решил в нем справить нужду
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В Краснодаре мальчик решил справить нужду прямо на кнопки лифта, после чего он застрял в нем, сообщает Baza.
Инцидент произошел в местном ЖК «Флотилия» вечером 2 июля. Мальчик возвращался домой и решил помочиться на кнопки. Жидкость попала на кнопки, они заклинили. Лифт застрял, а сам ребенок испугался. Он решил позвонить маме.
Женщина позвонила спасателям и «писающего мальчика» освободили.
Теперь его родителей ждет счет за ремонт и уборку лифта от управляющей компании.