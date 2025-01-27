В Краснодаре енот 3 дня сидит на дереве, горожане бьют тревогу

Жители Краснодара переживают, что енот может погибнуть из-за того, что уже три дня не может слезть с дерева, на которое взобрался, пишет Baza .

По словам горожан, они уже несколько раз сообщали в оперативные службы о том, что 25 января возле одного из домов на улице Короневская енот взобрался на высокое дерево, когда чего-то испугался, а обратно слезть не смог.

По их словам, службы спасения отказывались помогать дикому зверю в связи с поломкой спецтехники.

Горожане сообщили, что в первое время енот активно шевелился на дереве, но на третий день практически перестал двигаться.

По данным Baza, на момент публикации заметки специальную роборуку починили и направили ее к месту, где енот сидит на дереве, чтобы спасти его.

Ранее в Норильске по вине енота без электроэнергии остались сразу несколько домов. Животное перегрызло провода.