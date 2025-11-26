В Котельниках за год демонтировали 28 нестационарных торговых объектов

За 2025 год в городском округе Котельники демонтировано 28 нестационарных торговых объектов, из которых 16 располагались на муниципальной земле и 12 — на частной. В настоящее время 1 объект демонтируется собственником самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа ведется в строгом соответствии с законодательством. В отношении 7 объектов судебные процессы продолжаются — демонтаж будет произведен только после вступления в силу соответствующих судебных решений.

В Котельниках действует постановление № 908-ПГ, отменяющее прежнюю схему размещения НТО. При прекращении действия договора или истечении срока схемы размещения владелец обязан самостоятельно демонтировать объект. В случае неисполнения данного требования и при наличии вступившего в законную силу решения суда, демонтаж проводится в принудительном порядке.

Демонтаж НТО — системная работа Московской области по организации уличной торговли и созданию комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.