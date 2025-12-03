В Котельниках стартовал проект #ЗимавПодмосковье

В городском округе Котельники стартовал проект «Зима в Подмосковье». Открытие зимнего сезона началось с Кузьминского лесопарка, где 1 декабря все желающие смогли поиграть в русские народные игры с Фольклорным ансамблем «Русская песня», посмотреть зимнее сказочное представление, написать письма Деду Морозу с самыми заветными желаниями, погреться у зимнего очага, угоститься горячим глинтвейном и ароматным чаем. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

А у дома культуры «Силикат» и «Белая Дача» 2 декабря жители и гости Котельников встретились с главными волшебниками зимы — Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы вместе с ними зажечь огни на новогодних елках.

На этом зимние развлечения не заканчиваются: на протяжении всего сезона в Котельниках будут проходить множество различных мероприятий. Найти актуальные афиши можно социальных сетях Кузьминского лесопарка и управления культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.