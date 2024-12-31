В Котельниках состоялась новогодняя программа «Угощаем радостью!»

В доме культуры «Силикат» культурного комплекса «Котельники» для жителей старшего поколения состоялась новогодняя программа «Угощаем радостью!» с участием любительского объединения «Семейный клуб». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие открыли Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с участниками исполнили веселую песню.

В праздничной программе приняли участие: солисты вокальной студии «Мелодия», саксофонист Олег Ожегин, солисты и хор участников Семейного клуба, гармонист Александр Плешаков.

Кроме того, во время мероприятия была награждена участница проекта «Активное Долголетие» Л. В. Розина за победу в онлайн фотоконкурсе «Зимние пейзажи Подмосковья» с фотографией «У пруда. Белая Дача».

Она получила грамоту от начальника отдела культуры и туризма управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Елены Валентиновны Литвиновой и сладким новогодним подарком.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Теа Мурманевна Кортхонджия поздравила наших долголетов и пожелала им исполнения самых заветных желаний.

«Активное долголетие» приглашает всех желающих на занятия, мастер-классы и мероприятия в новом 2025 году.

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