В Котельниках прошли традиционные Новогодние конные представления

В спортивной школе олимпийского резерва «Белка» в Котельниках с 14 по 16 декабря прошли традиционные Новогодние представления. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Более 300 участников — воспитанники школы, тренеры и друзья создали для зрителей по-настоящему уникальный проект. Яркие конные трюки, захватывающие выступления, современное световое и музыкальное оформление и множество других сюрпризов подарили детям незабываемые эмоции.

Сюжет новогодней сказки рассказал о важнейших ценностях: взаимной поддержке, настоящей дружбе, сплоченности и ответственности.

В этом году Новогодние конные представления посетили 2 тысячи юных жителей Котельников. Среди них дети с ОВЗ, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из многодетных семей, а также дети участников СВО. Каждый маленький зритель получил сладкий подарок и возможность прокатиться верхом на лошади.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.