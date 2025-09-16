В Котельниках прошел областной турнир по мини-футболу среди активных долголетов

15 сентября турнир по мини-футболу в рамках программы «Активное долголетие» собрал самых спортивных жителей старшего возраста из Подмосковья в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самый старший участник турнира — 71-летний Виктор Васильевич Макаров из Королева.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: третье место заняла команда КЦСОиР «Домодедовский», второе место завоевали представители КЦСОиР «Балашихинский», а победителем турнира и обладателем золотых наград стала команда КЦСОиР «Богородский».

Мероприятие было организовано комплексно: для гостей и участников работало несколько тематических площадок. Для желающих укрепить здоровье были проведены мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике. Для развития творческих способностей организовали мастер-класс, а также игры в шахматы и шашки. Кульминацией праздничной программы стал концерт творческих коллективов городского округа Котельники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.