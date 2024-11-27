В Котельниках прошел большой отчетный концерт балетной студии

На сцене Дома культуры «Белая Дача» городского округа Котельники прошел большой отчетный концерт Образцового коллектива «Балетная студия „Фуэте“. Концертная программа состояла из двух отделений, в которые были включены полюбившиеся зрителям постановки и премьерные номера, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На сцену вышли участники коллектива разных возрастных категорий, начиная с трех лет. В программе были представлены яркие номера классического наследия и постановки народно-сценического танца. Изящные движения, грация и красота исполнения — за всем этим зрители увидели не только постоянный труд педагогов и воспитанников, но и огромную любовь к балету.

По традиции в концерте принимали участие профессионалы — артисты Московского государственного академического театра «Русский балет».

Балетная студия «Фуэте» работает в Котельниках с 2012 года под руководством талантливого балетмейстера Элины Никифоровой. С ноября 2016 года балетная студия носит звание «Образцового коллектива».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.