В Котельниках поздравили блокадницу с годовщиной освобождения Ленинграда

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня. В 81-ю годовщину освобождения Ленинграда глава городского округа Котельники Михаил Соболев вместе с депутатом совета депутатов Михаилом Набокиным навестил жительницу блокадного Ленинграда Любовь Павловну Спиридонову. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Страшные события тех лет она пережила, будучи маленькой девочкой. Детей в семье было трое, в условиях блокады города их вместе с мамой и бабушкой эвакуировали в Башкирию, а отца направили работать в город Дзержинский. Воссоединение семейства произошло лишь в 1944 году.

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравил Любовь Павловну, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Для нас это дата навсегда будет символом стойкости, мужества и невероятной силы духа жителей Ленинграда и всех тех, кто боролся за свободу и независимость. Вечная слава героям, освободившим Ленинград!» — сказал Михаил Соболев.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.