В Королеве рабочие демонтировали старое покрытие дорожек сквера Ленина

Продолжается комплексное благоустройство сквера им. В. И. Ленина. Рабочие демонтировали старое покрытие дорожек, сейчас обустраивают новые пешеходные зоны. Уже проложили технические трассы под будущее освещение и видеонаблюдение. Уложили новый асфальт и бордюрный камень на тротуарах, которые примыкает к скверу, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

В рамках благоустройства, которое проходит по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», в сквере также установят новые скамейки, урны, проведут дополнительное озеленение.

Сквер имени В. И. Ленина площадью 0,51 га расположен в центральной исторической части города и является точкой притяжения жителей микрорайона. Здесь уже давно не проводился капитальный ремонт, поэтому территория очень нуждается в обновлении.

Завершить все работы планируется до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.