В Королеве провели осмотр дошкольного отделения гимназии № 11 после капремонта

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» прошел осмотр капитально отремонтированного дошкольного отделения гимназии № 11 по улице Садовой в Королеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Московской областной думы Сергей Керселян с участием представителя администрации города и подрядчика, а также с Первым заместителем секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Денисовым и депутатом городского Совета от «Единой России» Иваном Селиверстовым проверили ремонт в здании дошкольного отделения гимназии № 11.

Масштабные строительные работы здесь полностью выполнены, установлены новые эвакуационные лестницы, завершился монтаж систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, провели финишную отделку помещений, установку сантехники, светильников, реконструкцию входных групп. Также благоустроили территорию.

«Ремонт выполнен качественно: большие светлые помещения, проведена перепланировка, расширено полезное пространство, приобретено новое оборудование, современная мебель. Родители ремонтом довольны, остались небольшие работы по уборке. Детишкам будет уютно и комфортно», — сказал Дмитрий Денисов.

В планах директора гимназии Людмилы Тимчишиной развивать на базе детского сада программу эффективной начальной школы с продленным пребыванием детей. Адаптация первоклашек после детского сада будет постепенной и спокойной, а родители смогут не переживать за своих детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.