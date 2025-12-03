сегодня в 18:48

В Королеве прошла акция по безопасности дорожного движения «Некуда спешить»

3 декабря в наукограде сотрудники госавтоинспекции УМВД России по г. о. Королев совместно с представителями администрации провели профилактическую акцию «Некуда спешить». Цель мероприятия — напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и повысить уровень безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе акции инспекторы провели беседы с водителями, акцентируя внимание на важности уважения к пешеходам и соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось необходимости снижения скорости в жилых зонах, при приближении к пешеходным переходам, а также вблизи школ, больниц и детских площадок.

Организаторы мероприятия уверены, что такие инициативы помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий и создадут более безопасные условия для всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.