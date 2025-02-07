В Королеве прошел форум «Живая история», посвященный 80-летию Победы в ВОВ

Форум, организованный городским Советом ветеранов, собрал на одной площадке ветеранов и молодежь, историков и краеведов, представителей администрации, депутатов и жителей города. Главные темы — испытания, которые пережила страна в годы Великой Отечественной войны, бессмертный подвиг героев и вклад в общую Победу жителей Королева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Недавно Россия отметила День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Стойкость и мужество защитников Сталинграда стали темой доклада председателя Совета ветеранов Владимира Ковтуненко.

Королёвские краеведы Антон Панферов, Ольга Мельникова и Мария Миронова рассказали о жизни Королева в годы войны, о работе городских предприятий, о трудовых и боевых подвигах земляков.

Участники форума подчеркнули, что главная задача таких мероприятий — сохранять и передавать молодежи правду и память о подвиге народа, о героях, отстоявших мир и свободу Родины, противостоять попыткам искажения нашей великой истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.