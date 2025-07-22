В Королеве пройдет праздник спорта «Лето, Фитнес, Парк»

26 июля в парках «Костино» и в Центральном городском парке пройдет спортивное мероприятие «Лето, Фитнес, Парк», где любой желающий сможет окунуться в мир спорта и здорового образа жизни. Начало — в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11:00 на Ротонде Центрального городского парка стартует мастер класс по растяжке, а в 12:00 в зоне воркаута пройдет незабываемый спортивный рейв с разминкой и упражнениями на турнике и брусьях. Также можно будет научиться армреслингу.

Для любителей интеллектуальных игр в 12:00 пройдет мастер-класс от Шахматного клуба «Шахматный мир», а в 14:30 уже на Арт-веранде пройдет открытая тренировка от школы Чемпионов Рамила Гасанова.

С 11:00 до 16:00 Парк Костино приглашает любителей спорта в фотозону, где можно будет сделать яркие фото со спортинвентарем. С 12:00 до 13:00 можно будет позаниматься дыхательными практиками и растяжкой. Также в парке пройдут подвижные игры для детей, мастер-класс по дартсу и открытая тренировка по фитнес йоге.

Еженедельно в городских парках проходят занятия по настольному теннису, дартсу с 17:00 до 18:00 для всех возрастных категорий и занятия по Zumba по воскресеньям с 12:00 до 14:00.

По вторникам и четвергам в дневные часы всегда будет место для творчества: на Ротонде «Территория космоса» всех желающих будут ждать мастер-классы от клуба по прикладному искусству «Обыкновенное чудо».

Приглашаем вас посетить наш проект «Раскрасим мир в веселые тона» — это танцевальный вечер отдыха для людей с безграничными возможностями торжественно открытый 03 июня.

Программа системных мероприятий с каждой неделей становится все интереснее. Так, в Центральном городском парке и парке «Костино» по средам и субботам для всех желающих проходят Летние читальные залы, в которых проводят лектории, к визе, в Центральном городском парке проходят занятия танцевального клуба исторических бытовых бальных танцев «Падеграс» по понедельникам, средам и пятницам.

Каждую среду и пятницу ждем всех на Ротонде «Территория космоса» потанцевать под звуки любимого Королевского духового оркестра с 18 до 19 часов.

По воскресеньям в парке «Костино» от комитета спорта в зеленой зоне для всех желающих мастера проводят занятие по авторской гимнастики «Хаду» которая предназначена для восстановления позвоночника и суставов.

Для старшего поколения нашего парка, мы предлагаем посетить занятия «Активное долголетие» с понедельника по пятницу ждем вас к 10:00 у шахматной площадки, оттуда начнем прогулку и разминку, до 11:00.

На все мероприятия вход свободный. 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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