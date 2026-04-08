В Королеве проходит 11-я смена проекта «ШАГ»

Весенняя смена образовательного проекта «ШАГ» объединила 150 школьников в Королеве. Во время каникул ученики проходят интенсивную подготовку по девяти предметам на базе городских школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия проходят на базе лицея №19, гимназий №5 и №11. Школьники углубленно изучают русский язык, математику, физику, информатику, английский язык, физическую культуру, экономику, химию и биологию, а также географию. Основная цель смены — подготовка к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников.

Программа включает лекции и практические занятия по профильным дисциплинам. Кроме учебных интенсивов для участников организованы спортивные игры и посещение городского фестиваля «Кванториада», который откроется в Королеве в четверг.

Проект «ШАГ» — Школьная академия главы — реализуется с 2022 года по инициативе главы города Игоря Трифонова. Он направлен на поддержку талантливых детей — победителей и призеров олимпиад, которые во время каникул могут бесплатно пройти обучение по востребованным предметам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.