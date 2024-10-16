В Королеве открыли новый благоустроенный сквер

В Королеве после реконструкции открыли сквер им. В. И. Ленина. Общественная территория в 2024 году стала победителем Всероссийского онлайн-голосования на платформе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.