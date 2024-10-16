В Королеве открыли новый благоустроенный сквер
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В Королеве после реконструкции открыли сквер им. В. И. Ленина. Общественная территория в 2024 году стала победителем Всероссийского онлайн-голосования на платформе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Общественное пространство полностью изменилось. Рабочие провели реконструкцию пешеходной сети, обустроили систему уличного и архитектурно-декоративного освещения, установили малые архитектурные формы, обустроили новые зоны отдыха, скамьи и видеонаблюдение. Также провели озеленение — высадили новые саженцы деревьев.
На торжественное открытие собрались жители близлежащих домов, представители Общественной палаты, депутаты городского совета, ветераны-ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, из почетных гостей были глава городского округа Игорь Трифонов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян и генеральный директор ПАО «РКК «Энергия» Игорь Озар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.