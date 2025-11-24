сегодня в 13:00

В Королеве готовится к открытию обновленный детский сад

Завершены масштабные строительные работы в детском саду королевского лицея № 5, расположенном на Пионерской улице 47А, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании площадью более 1 000 квадратных метров уже подключены газ, отопление и электричество, функционируют системы водоснабжения, вентиляции, канализации и безопасности. В данный момент рабочие проводят пусконаладочные работы.

В ходе капитального ремонта в здании были полностью заменены кровля, входные группы и окна, инженерные коммуникации, обновлен фасад, полностью отремонтированы внутренние помещения, установлено современное оборудование и вся необходимая мебель, благоустроена прилегающая территории.

Комплексное обновление детского сада прошло в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Капитальный ремонт в здании, построенном в 1967 году, прошел впервые.

В декабря обновленный детский сад примет 114 малышей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.