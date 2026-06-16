В Королеве 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Одиннадцать выпускников школ Королева в 2026 году получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по литературе и химии. Максимальные результаты показали ученики гимназий и лицеев наукограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми стали известны итоги экзаменов по литературе и химии. Сто баллов по литературе набрали Мария Одинцова и София Лопухина из гимназии №9, Виктория Подосинникова из гимназии №11, Мария Русанова из гимназии №3 и Милана Стекольщикова из гимназии №5.

Высший результат по химии получили Анна Маркова из лицея №19, Алена Курлыкина из гимназии №9, Ольга Гребенева из гимназии №3 имени Л. П. Даниловой, а также Мария Зайцева, Дарья Горбач и Михаил Дегтярев из лицея научно-инженерного профиля. Выпускники осознанно выбрали предмет и планируют связать с ним дальнейшее обучение и карьеру — от развития химической промышленности до фармацевтики и органического синтеза.

Всего в 2026 году ЕГЭ в Королеве сдают 1 457 выпускников. Основной период экзаменационной кампании продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.