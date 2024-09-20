В конце сентября у Земли появится «вторая Луна»

Похожий на мини-Луну астероид будет у Земли на протяжении двух месяцев

Притяжение Земли захватит похожий на мини-Луну астероид. Он будет рядом с планетой с 29 сентября по 25 ноября, сообщает «Москва 24» .

По словам профессора Мадридского университета Комплутенсе Карлоса де ла Фуэнте Маркоса, целых два месяца «вторая Луна» будет сопровождать Землю. Затем астероид вернется в свой пояс Арджуна, который расположен у Солнца.

Арджуна — вторичный пояс. Он состоит из космических камней. Они движутся по орбитам, которые очень напоминают земные. При этом полный оборот вокруг Земли астероид не будет совершать.

Ученый также отметил, что не у каждого получится увидеть «мини-Луну». Астероид очень тусклый и маленький, его невозможно увидеть через простой любительский телескоп.

Ранее рядом с Землей пролетел астероид, диаметр которого — один метр. Его заметили рядом с Филиппинами.