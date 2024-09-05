Над Землей пролетел астероид диаметром один метр

Рядом с Землей пролетел астероид, диаметр которого — один метр. Видео этого зрелища публикует Telegram-канал Travel media.

Астероид 024 RW1 впервые заметили сегодня в 08:00 ученые с территории Соединенных Штатов. Однако уже в 18:00 он вошел в атмосферу Земли. Его заметили рядом с Филиппинами. На опубликованной записи астероид, светясь, падает за небосвод и гаснет.

Такой случай стал девятым за 16 лет, когда астероид замечали еще до того, как он упадет. Однако в этот момент проходил тайфун, из-за чего насладиться зрелищем не получилось.

Ранее китайские ученые предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов. Только такие боеприпасы помогут предотвратить столкновение Земли с другими небесными телами.