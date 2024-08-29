Китайские ученые предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов

Группа исследователей из Института Пекина предложила использовать ядерное оружие для защиты Земли от угрозы столкновения с крупными астероидами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на South China Morning Post.

Ученые из Китая считают, что ядерные удары – единственный способ предотвратить столкновение Земли с крупным астероидом.

Как отмечается в статье, риск сближения Земли с большими астероидами значительно возрос. При этом ученые уверены, что применение кинетического воздействия эффективно только в отношении астероидов диаметром до 140 метров.

В случае обнаружения угрозы столкновения с крупным небесным телом менее чем за семь дней до предполагаемого события, единственным способом предотвратить катастрофу будет использование ядерного оружия, считают исследователи.

Ранее NASA признало, что не обладает необходимой инфраструктурой для защиты Земли от возможного столкновения с астероидами. Согласно моделированию, в результате такого удара погибло бы около 45% населения планеты. В зону поражения могли бы попасть США, Мексика, страны Северной Африки и Пиренейского полуострова.