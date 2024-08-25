В конце лета жителей Московского региона ждет солнечная погода без дождей

сегодня в 15:04

Синоптик Леус: в последние дни лета август станет теплее нормы на 1 градусов

В последние дни лета август станет теплее климатической нормы на 0,5-1 градус, как и ожидалось ранее. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В последнюю неделю августа в Московском регионе будет солнечная погода. Дожди не ожидаются.

Температура воздуха в Москве на последней неделе лета будет от 28 до 30 градусов тепла. В области — от 26 до 31 градусов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в столице будет жарко. Температура воздуха составит от 27 до 29 градусов.