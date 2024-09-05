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В консультациях по вопросам имущества поучаствовали 1,5 тыс жителей Подмосковья

Специалисты Министерства имущественных отношений Московской области ежемесячно проводят для пользователей регионального портала госуслуг консультации в сфере земельно-имущественных отношений. За 8 месяцев 2024 года в онлайн-формате проведено 16 вебинаров, в которых приняли участие более 1,5 жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В вебинарах принимают участие не только физические, но и юридические лица. Сотрудники министерства рассказывают о новшествах государственных и муниципальных услуг, регламенте, процедуре подачи заявок и необходимых документах. Нередки случаи, когда заявителям отказывают в предоставлении тех или иных услуг. Граждане могут узнать причины и типовые ошибки, которые могут быть допущены при подаче документов на госуслугу.

Для того чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться.

Ближайшие консультации состоятся 11 сентября в 13.00 по следующим видам земельных услуг:

выдача разрешения на использование земельного участка Московской области;

выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

выписки из реестра муниципальной собственности;

информация об объектах недвижимости предназначенных для сдачи в аренду;

отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к определенной категории;

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Московской области;

перевод земель частной собственности (кроме с/х назначения) в иные категории;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно;

предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование;

предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка;

установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков и на земельные участки Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.