19 ноября на базе комплексного оздоровительного центра «Литвиново» состоялся X Юбилейный съезд международной профессиональной ассоциации психологов. Тема съезда «Психология мира» является особенно актуальной в современных условиях, когда мир сталкивается с множеством конфликтов и вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ходе работы съезда были рассмотрены важные вопросы, такие как оказание психологической помощи в разрешении конфликтов и построении мира, а также роль психологического благополучия в создании гармоничного общества. Участники обсудили аспекты психотерапии и психологической поддержки для близких людей, которые потеряли своих родных в результате вооруженных конфликтов.

Съезд предоставил платформу для обмена опытом: психологи приняли участие в пленарном заседании, мастер-классах и круглых столах. Здесь коллеги делились своими практическими наработками в области урегулирования конфликтов и улучшения психического благополучия граждан, которые сталкиваются с трудностями адаптации в изменившихся условиях. Обсуждение таких тем способствовало углублению знаний специалистов и расширению их инструментов для работы с клиентами в сложных ситуациях.

Такой формат мероприятия стал не только возможностью для профессионального роста, но и важным шагом к укреплению сообщества психологов, стремящихся внести свой вклад в создание более мирного и гармоничного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.